Draamateatri näitlejanna Ülle Kaljuste tähistas hiljuti suurt juubelit ning TV3 uudistesaatele intervjuud andes ütles ta, et südames on tal roll, mis omal ajal mängimata jäi - see on Anna Karenina.

"Üks roll, mis mul on mängimata jäänud kunagi ja mis mul nagu südames on, aga selleks on liiga hilja - see on Anna Karenina, mida ma oleksin tahtnud teha," rääkis näitlejanna. "Aga mida ma veel tahan teha? Arvan, et ma saan seda teha, kui ma selle välja mõtlen," lisas ta TV3 reporteri küsimustele vastates.

Ülle Kaljuste õnne valem? "Südamerahu," vastas näitlejanna pärast lühikest mõtlemist ja lisas: "Üks sõna, sinna alla mahub kõik."