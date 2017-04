Tallinna Raekoja platsile kogunes üleeile pärastlõunal kella nelja ajal noortehulk, et moodustada inimkehadest suurim kassikujutis , mida Eestis iial on tehtud. Tallinna tudengipäevade raames toimunud rekordiürituse algatajateks ja läbiviijateks olid tudengid.

Noored jäädvustasid rekordilise kassikujutise droonifotodel. Miks loodi inimkehadest just kass? Tudengitest korraldajad selgitavad, et tänapäeva ühiskonnas on aktuaalne rääkida loomade väärkohtlemisest nii kodu-, talu- kui ka metsloomade kontekstis.

"Vahet pole – loom on loom ning ta ei vääri omaniku poolt hülgamist, meelelahutusobjektiks olemist või karusnahaks kasvatamist.

Valisime just kassi, kes oma nõtkete sammudega lummab inimloomust ja tekitab armastava reaktsiooni, kuid samas meenutab ürgset metsalist, kes on iseseisev ja tugev," põhjendasid korraldajad kujutise valikut.