Põhja-Tallinnas Kalamaja kalmistupargis kõrguvad oksteta puutüved , mis tekitavad kohalikes elanikes küsimuse, kas nii käivadki hooldustööd.

Pargi eest hoolt kandva Kadrioru Park OÜ juhataja Ain Järve sõnul võetakse maha haiged ja surnud puud. Kõrgemad oksad võetakse tõstukiga maha ja sellega loodeti eilseks ühele poole saada. Sellepärast ongi puud oksteta.

Kalmistupargis turritavad ilmetud puutüükad. (Alar Truu)

Enne raiet käisid pargiga tutvumas spetsialistid. "Tuli välja, et elukaare lõpetanud puud on vaja juba turvalisuse huvides maha võtta," ütleb Järve, et viimane kord istutati kalmistuparki puid heal juhul 1961. aastal, kui seal olid viimased matused.

Suuremad tööd, sealhulgas pargi kujundamine, jäävad tema sõnul üheksa aasta taha. Parki istutatakse enamasti selliseid puid ja põõsaid, mis õitsevad kevadel, näiteks dekoratiivsed õuna- ja kirsipuud, sirelid ja forsüütiad, samuti on seal stsillad.