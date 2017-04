"Filmisime Roosta rannas Läänemaal stseeni, kus Indrek ja Mari saavad mere ääres kokku. Sinna oli sisse kirjutatud selline lugu, et Mari peab viskama riided seljast ja jooksma merre," meenutab näitleja Elisabet Reinsalu üht kõige äärmuslikumat võtet, mis tal on tulnud seriaali "Pilvede all" 200 episoodi jooksul läbi mängida. "Kui ma merre jooksin, siis tundsin, et midagi on valesti."

KOLM SERIAALIÕDE: Vasakult Mari (Elisabet Reinsalu), Kertu (Liis Haab) ja Piret (Inga Lunge), keda võib näha ka täna õhtul seriaali «Pilvede all» 200. episoodis. Muide, Inga Lunge ja Liis Haab on ka päriselus poolõed. (Arno Mikkor)

Elisabet, kes kehastab seriaalis kolmest õest keskmist, kõige kangemat õde Mari, on tegelenud ujumisega lapsepõlvest saati, kuid nii halvasti kui tol päeval polnud ta end merevees veel tundnud.

"Ainuke emotsioon oli see, et saaks tagasi ja ruttu-ruttu välja – aga võte käib ja pole võimalik, et jätad midagi katki. Viskan end siis sinna merre ja tunnen tõesti, et no matab hinge – nii hull lugu oli!

Tegime selle võtte ära, jooksin tagasi, aga natukese aja pärast ütlesid mingisugused surfarid – kas te olete hullud, et jooksete vette? Mingisugune hoovus oli parajasti meres, et merevesi on kõigest seitse kraadi."