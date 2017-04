Tänases “Foorumis” oli arutluse all kaitsepolitsei aastaraamat ning julgeolekuteemad. Stuudios olid kohal Mart Helme, Andres Anvelt, Eerik-Niiles Kross ning Jaanus Karilaid, kellest viimane seadis kahtluse alla ka Krossi usaldusväärsuse, kuna too ei ole taotlenud NATO salajast luba, mis Karilaidi sõnutsi väliskomisjoni liikmel olemas peaks olema.

“Rahuloluks põhjust ei ole, kui KAPO aastaraamatud on aastast-aastasse rääkinud majandusluurest, küberluurest ja nüüd lugesin alles hiljuti, et Viru Keemiga Gruppi on venelaste poolt pandud pahavara sisse. Me teame, et VKG teeb väga tihedat koostööd ka Eesti riigiga, nende majanduslik kasum on kuni 40 miljonit eurot ja ei suudeta ikkagi tõkkeid ette sinna panna. See tekitab küsimusi, et me pidevalt fikseerime probleeme, aga see areng ei tule nii kiiresti järgi,” alustas Karilaid.

“Herman Simm on piinlik näide, sest Simm väga kaua vedas NATO salajase loa kaitse all venelastele informatsiooni, minus tekitab küsimusi, miks osad parlamendiliikmed, sealhulgas Eerik-Niiles Kross on keeldunud NATO salajase loa tegemisest. See ei ole nii vaevarikas, see on kolm tundi vestlust kaitsepolitseis, ankeet teha. Seal on veel Reformierakondlasi, kes ei ole väga meelsasti vedu võtnud. Milles põhjus on?” päris Karilaid.