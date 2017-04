Teleekraanilt tuntud hüpnoterapeut Maris Saar jõudis hüpnoosini, kuna vajas aastaid tagasi ise abi.

"Ma olen ju täitsa tavaline inimene," kõkutab eheda olekuga tartlanna Maris Saar naerda. Parim kodukokk aastal 2009 ja parim pulmafotograaf 2013. Abikaasa ja viieaastase Robi ema. Tuhandete jaoks aga naine, kelle sügav pilk hüpnotiseeris saate "Hüpnotisöör" vahendusel Eesti inimesi siin- ja sealpool teleekraani.

Silmad ei ole Marisel (30) ehk hüpnotisöör Marissal tavalised. Esiteks on raske talle pikalt otsa vaadata, sest tekib tunne, nagu vaataks ta sinust läbi. Teiseks, Marise heledad ja justkui läbipaistvad silmad muudavad värvi.

"Jaa, nii see on – kord on nad helesinised, kord rohelised. Praegu on nad hallid, sest mul on seljas hall pusa," nõustub noor naine.