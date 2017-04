Tõsielusarjast "Prooviabielu" tuntud Kalvi-Kallet ähvardas TV3 liigse suupruukimise eest trahviga, mille katmiseks hakkasid fännid raha koguma. "Leppetrahvi ei ole," vastas aga Kalvi-Kalle tele-eetris Mihkel Raua küsimusele. Kas fännid said siis petta?

Pärast vabakutselise noortaluniku Kalvi-Kalle Kruusamäe kinnitust, et leppetrahvi ei ole, märkis Mihkel Raud muhedalt, et ka see on scripted [käsikirjas], ning tormas edasi järgmise küsimuse juurde.

RAHAKOGUMINE: 66 annetajat kogusid Kalvi-Kallele leppetrahvi maksmiseks kokku 253 eurot. Kalvi-Kalle meelest tuleks raha annetajatele tagastada. (Alar Truu)

Pärast eelmisel neljapäeval eetris olnud "Kolmeraudse" saatelõiku tundsid Kalvi-Kalle fännid end petetuna. "Saime neljapäeval ebameeldiva üllatuse osaliseks," ütles Ermo Paulus, kes on trahviraha kogumise eestvedaja GoGetFunding veebisaidi kaudu.

Paulus haldab koos oma sõpradega ka abielusaate populaarseimat fännisaiti Facebookis. "Kalviga rääkisime enne, kui kampaania trahvi katmiseks pihta hakkas," sõnas Paulus. "Ta oli sellega väga nõus ja väga rahul. Lootis, et saame ilusa summa kokku."