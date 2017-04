Seejärel kõneleb Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo. Tema jutule hõikab keegi vene keeles vahele loosungi oma plakatilt "Töötajate kasum on liiga väike!", et seda korrutades ka teised skandeerima panna. Paljud hõikavadki kaasa, aga viisakus võidutseb ja kõigi osapoolte kõned kuulatakse lõpuni.

"Praegu on ikka väga rahumeelne," leiab Eesti Energiatöötajate Ametiühingute Liidu esimees Sander Vaikma. Tema sõnul ei piketeerita siiski Eesti Energia vastu, vaid töötajate huvide eest. Kuna Eesti Energia loodab paljudes küsimustes seadistada seadustega määratud miinimumnormi, siis on kokkulepe raske tulema. "Leping on ametühingutele nagu piibel, kus peame seadma seaduse miinimumist kõrgemad määrad," leiab Vaikma.

Praeguseks pool aastat kestnud läbirääkimiste peale käsi kokku ei lööda. "Tööandja pole viimastes kirjalikes pakkumistes erilisi järeleandmisi teinud, mistõttu on ka ametiühingud võtnud küllaltki jäiga seisukoha," ütleb Vaikma. Tema sõnul on viimastel nädalatel Eesti meedias räägitud firmade Eesti Energia ja Enefit Energiatootmine hiigelkasumitest, kuid töötajad seda omal nahal tunda ei saa. "Tahame, et torti jagataks õiglasemalt," lisab Vaikma. "Ka tööinimene, tänu kellele see kasum tekib, tahab oma tükikest."

Üks piketeerijatest töötab Narva Elektrijaamas. Ta saab iga kuu palka 1020 eurot. ,,Ne ploho! [pole paha]," ütleb ta, aga lisab, et vaid juhul, kui see püsima jääb.

Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo ütleb seevastu, et ametiühingud pole läbirääkimistel sugugi järele andnud. Viimased pool aastat on räägitud põhiliselt kahe ühinguga. "Nende huvi on säilitada tasud nii nagu praegu on ja tõsta palka veel kaks korda!" ütleb Pajo, lootes siiski leida kompromissi. Küsimus on, milles kompromiss seisneb – kas näiteks palgatõusu suuruses või toetuste ja lisahüvede vähendamises.

"Töötaja peab selgelt nägema palka, mida ta iga kuu saab. See on tegelikult ka tema huvides," ütleb Pajo. Praegu on tööandja nõus vastu tulema lisatasude ja toetuste säilitamisega, kui vastutasuks ollakse nõus puhkuste kärpimisega.