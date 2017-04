Rehabilitatsiooni ootel on pea tuhat inimest ja järjekord kasvab iga päev, teenust ootab ka 403 puudega last. Kas riik on raha ebaefektiivselt planeerinud oskamatusest või on teadlikult püütud kokku hoida kõige nõrgemate arvelt?

Rahapuudus: Abivajajaid on palju, kuid taastusravile nad ei pääse: raha sai otsa! (Mati Hiis)

Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm arvab, et rehabilitatsiooni, erihoolekande ja abivahendite valdkonnas valitseb Eestis äärmiselt kriitiline olukord.

"Kuigi põhiseadus ütleb selgelt, et puuetega inimesed on riigi erilise hoole all, siis avalikkuse ette jõudnud probleemid ja tegelik olukord näitavad, et see päriselt nii ei ole. Rehabilitatsioonijärjekorrad ei ole puuetega inimeste ega nende lähedaste jaoks juba ammu üllatus," leiab poliitik.

Kuid olukord, kus raha saab otsa juba aasta esimestel nädalatel ja järjekorrad venivad teadmata kaugusesse, on absoluutselt aktsepteerimatu, sõnab Haukanõmm, kelle arvates on vaja tõsta põhirahastust, mitte sõltuda erakorralistest lisarahastuse süstidest.