2 fotot

VANAD LOOD UUES KUUES: 2003. aastal asutatud Nouvelle Vague (nimi vihjab Prantsuse kino uuele lainele, 1980. aastate rokistiilile ja bossanoova tõlketähendusele) tõusis areenile Joy Divisioni hitiga «Love Will Tear Us Apart» ning on saanud oma kaveritega maailmakuulsaks. Ansambli arvukate naisvokalistide seas on olnud ka Vanessa Paradis. (Nouvelle Vague)