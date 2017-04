GALERII | Tapa kaitseväelinnaku sarikapeol pälvisid ehitajad ministri tunnustuse ()

Kaitseminister Margus Tsahkna ütles täna Tapa kaitseväelinnaku laienduse sarikapeol, et Eesti suudab vajadusel kiiresti korraldada liitlaste vastuvõttu ning selleks vajalikku ametkondade vahelise koostööd. Tsahkna sõnul on linnaku laiendus viimase aastakümne suuremaid kaitsevaldkonna ehitusprojekte, mis on nii mahult kui ka komplitseerituselt võrreldav Ämari lennubaasi ehitusega. Tapa linnakus on valmimas 16 hoonet, kus on kokku 37 000 ruutmeetrit pinda. Valmivate ehitiste seas on Eesti suurim toitlustuskompleks, kolm kasarmut, kuus hooldus- ja õppehalli, viis varjualust, lisaks teenindavad hooned ja rajatised, näiteks alajaam ja pesula, samuti teed ja platsid. Kasarmutes on igaühes 300 majutuskohta ning 30 töökohta, söökla on suuteline toitlustama päevas 3200 inimest.

Eesti uutes kasarmud on tänapäevaste lahendustega, kus kogu majutus, õppetöö ja varustus on ühes hoones, nad on säästlikult ehitatud ja majandatavad. Kasarmutes ja remondihallides on läbi mõeldud lahendused, nüüdisaegsed tehnosüsteemid, võimalus hooldada eri riikide standarditele vastavat tehnikat

Hooned valmivad peamiselt augustis ja septembris, viimane ehitis peab valmis olema oktoobriks. Lisaks ehitatavatele hoonetele valmib aprillis konteinerlinnak liitlasüksuste tarbeks, kus hakkab paiknema üle 100 staabi-, meditsiini- ja toetuskonteineri. Kokku saab sügisel olema Tapa kaitseväelinnakus 8 kasarmut, neist 3 on kavandatud liitlaste käsutusse. Liitlasi esindas sarikapeol NATO kontingendi ülem, Ühendkuningriigi kolonel Giles Harris, ehitajate poolt võtsid sõna AS Nordecon juhatuse liige Erkki Suurorg ja Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Keit Paal. Ehitustegevus jätkub 2018. aastal, mil Tapal valmivad veel kaks kasarmut ning toetusrajatised tehnika hoolduseks ja väljaõppeks.