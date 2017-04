Suurbritannia peaminister Theresa May teatas oma ametikorteri ees Downing Streetil inglaste üllatuseks, et kavatseb täna teha parlamendile ettepaneku korraldada 8. juunil ennetähtaegsed valimised.

"Meie rahvas on ühinemas, aga Westminster (parlament) veel mitte," ütles May, et vajab Euroopa Liidu lahkumiskõneluste ajaks tugevamat seljatagust.

Britid hakkavad uut parlamenti valima . (AFP / Scanpix)

Arvamusküsitlused näitavad, et konservatiive toetab praegu 43% rahvast. Šoti peaminister Nicola Sturgeon ruttas teatama, et nüüd teeb May vea.

Šotlased saavad valimistel veel tugevama mandaadi Inglismaast lahkulöömiseks.