Moskva lähedal Odintsovo juures pidas FSB kinni Abror Azimovi , keda kahtlustatakse 14 inimeselt elu võtnud ja pooltsadat vigastanud Peterburi metrooplahvatuse korraldamises ja ennast metroovagunis õhku lasknud Akbaržon Džalilovi väljaõpetamises.

Džalilov pani isetehtud pommi plahvatama varsti pärast rongi väljumist Sennaja väljaku jaamast. Vahistamisel oli Abror Azimovil püstol püksirihma vahel, kuid ta ei jõudnud seda kasutada. Azimov oli viimaseid inimesi, kellele Džalilov enne terroriakti helistas.

Metrooplahvatuse korraldaja vahi all? (Reuters / Scanpix)

Ajalehe Kommersant teatel hävitas Azimov pärast terroriakti oma telefoni, kuid niipea kui ta ostis uue ja sellega helistas, võeti ta jäljed üles ning arreteeriti raudteepeatuse lähedal. Azimov on sündinud 1990. aastal. Nagu Džalilov on ta pärit Kõrgõzstani Fergana orust, Oši linnast.

Sealsest kodakondsusest ta loobus, kui võttis 2013. aastal Venemaa kodakondsuse, kirjutab Kommersant. Eile viidi ta Basmannõi kohtusse, kus ta kinnitas, et ta meelitati plahvatuse korraldamises osalema ja tdegi seda enda sõnul vaid kaudselt.

Vahistamisel ütles ta FSB ohvitserile, et teab, mille eest ta kinni võeti. Tema advokaadi sõnul tunnistas ta ülekuulamisel oma süüd täielikult, kuid kohtus ütles tunnistusest lahti. Peterburi metrooplahvatusega seoses on praegu vahi all üheksa inimest.