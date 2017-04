"Presidendivalimised on tegelikult referendum – kes on metsiku globaliseerumise poolt või vastu? Kellele on tähtis Prantsusmaa ja kellele mitte.

Kell on üheksa. Marine Le Pen kogub end kähku: "Sellised need vasakäärmuslased on," viitab ta lavanurgale, kus äsja neidu minema lohistati. "Tulevad ründama ainsat kandideerivat naist, kes võitleb naiste õiguste eest!"

Aga oma rinnapaljastamistega kuulsust koguv Femen ei jäta. Pool tundi hiljem hüppab saalis püsti järgmine aktivist, keda ootab sama saatus, mis esimest. "Ta oleks võinud meiega ikka kauem koos olla, oleks midagi õppinud!" kuulutab Le Pen.

"Kallis Marine Le Pen, me tuleme ikka tagasi, ära muretse!" tviidib Femen mõni minut hiljem.

Üle 6000 inimese mahutav saal on peaaegu pilgeni täis. Marine Le Pen kõneleb tunnijagu Brüsselis istuvatest tehnokraatidest, radikaliseeruvatest moslemitest ning ikka ja jälle immigratsioonist.

"Ma võitlen selle eest, et prantslased ei tunneks nagu nad poleks oma kodumaal enam kodus. Illegaalsele immigratsioonile tuleb panna piir. Ma hoolitsen selle eest. Ma olen teie kaitsja. Minu esimene asi presidendina on kindlustada Prantsusmaa piirid," lubab Le Pen kõnes mida peetakse senise presidendikampaania tugevaimaks.

Rahvas on poolehoiust tulvil, kui Le Pen kuulutab: "Pagulased on Prantsusmaale katastroof!" Kuid oma pooldajate meeleheaks jätab ta varasema lubaduse eurotsoonist lahkuda. See tema valijatele ei meeldiks.

Laevaga Seine’il

Väljas on samal ajal noored pargist tänavale tulnud. Politseinikud püüavad neid kontserdisaalist eemal hoida, satuvad aga kivirahe alla ja vastavad demonstrantidele gaasi piserdamisega.

Zenithis vallandub võimsalt "Marseljees" ja Le Pen tuleb lavalt pooldajate hulka ühispilte tegema.

Laevaga Seine’il (AFP / Scanpix)

Pariisis algas pühapäevaste presidendivalimiste lõpuspurt.

Vasakpoolne, mõned ütlevad sõnakõlksuna, et äärmusvasakpoolne, 65aastane Jean-Luc Melenchon, kogub pooldajaid peamiselt noorema valijaskonna seas.

Valimiskoosolekutele on ta saatnud oma hologramme, aga nüüd, kallil pühadeajal esmaspäeval, võtab ta ette viietunnise laevasõidu Seine`il peatudes kõikjal, kus jõeserval jalutab rohkem rahvast.

Konkurent Macron on küll öelnud, et Melenchoni võit tähendaks, et Prantsusmaast saaks siis Kuuba. Ainult ilma päikeseta. Aga sellest väitest ei hooli ta ise ega tema pooldajad.

Boheemlaslikus piirkonnas, Saint Martini kanali lüüsiservas tuleb Melenchon kajutist ja kõneleb oligarhidest, kes trambivad teised prantslased jalge alla ja süüdistab Euroopa Liitu ultraliberaalsuses. Puhkpilliorkester käristab vahele kuuekümnendate hittlaulu "Can`t Take My Eyes Off You".

"Hoidke oma hinges vastupanutuli hõõgvel!" kuulutab Melenchon. "Ma ei kavatse Prantsusmaad Euroopa Liidust ära viia. Ma ei ole natsionalist.

Kuid hakkan järelejätmatult ja kindlameelselt nõudma fundamentaalseid reforme. Praegune olukord hävitab Euroopa Liidu!"

Euroopa lemmik

Euroopa ajakirjanduse lemmik, endine investeerimispankur Emmanuel Macron ei lenda enam komeedina 11 presidendikandidaadi hulgas. Esinelik on võrdlemisi ühtlane.

Kolmandik valijaid pole veel otsustanud, kelle poolt nad pühapäeval hääletavad ja tulemus sõltub suuresti sellest, kas agaramad on vanemad (lemmik Francois Fillon) või nooremad (Macron, aga ka Melenchon) valijad.

Le Penil on oma andunud pooldajaskond. Kuid Macron on sunnitud pidama meeleheitlikku võitlust juttudega tema offshore-firmadest ja kodumaal maksumaksmise vältimisest.

"Valimised oleksid võinud olla kuu alguses, siis võitnuksime," ohkavad tema kampaaniameeskonna liikmed.

Macron kogub siiski Bercy saali ennast kuulama kolm korda rohkem inimesi, kui seda suutis Le Pen Zenithis.

"Kas teate, mis juhtub järgmisel pühapäeval? Meie võidame ja see on uue Prantsusmaa algus!" kuulutab ta optimistlikult. Siiski on ta järjest enamate prantslaste meelest igav mees. Ta ei innusta enam, pigem ärritab.

Presidendivalimiste eelmäng on draamat ja üllatusi tulvil. Öelgu arvamusküsitlused mida tahes, tõe saame teada alles pühapäeval. Ja ka siis veel mitte – Prantsusmaa presidendivalimiste teine voor on 7. mail.

Presidendivalimiste eel vahistati terroristid

Terrorioht tekitab Prantsusmaal presidendivalimiste eel endiselt hirmu hoolimata kestvast eriolukorrast. Eile teatas siseminister Matthias Fekl, et hommikul vahistati Marseille’s 1987. ja 1993. aastal sündinud mehed, keda politsei on otsinud juba nädalapäevad taga kahtlustades neid terrorirünnakuks valmistumises. Vähemalt üks neist on liitunud radikaalsete islamistide rühmitusega vanglas.

Presidendivalimiste eel vahistati terroristid (AFP / Scanpix)

Mõlemad on teadaolevalt Prantsusmaa kodanikud, kuid nende algset päritolu Fekl ei öelnud, kartes suurendada Marine Le Peni poolehoidu valijate hulgas.