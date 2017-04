"Olin siis 15aastane. Kujuta pilti, millise hardumusega ajab noor inimene 50 rubla kokku, et endale üks saviplaat hankida. Nii et minu jaoks oli see kontsert ennekõike nostalgia. Aga samas panid vanad nii ägedalt. Ka ilma legendaarse Rick Parfittita, keda asendas minu meelest sama väärikalt tema mantlipärija Richie Malone," märgib Valmis. "Minu jaoks oli kõige müstilisem see, et ma teadsin, et nad oma hitti "In The Army Now" ei mängi, aga see tuli ka ära. Täiesti ootamatult. Sest minu teada pole nad vähemalt kümme aastat seda kontsertidel mänginud. Kui nad kümme aastat tagasi Haapsalus käisid, nad ka seda lugu ei teinud. Nii et see oli minu jaoks kontserdi üks kõrghetki. Just sellepärast, et ma ei osanud seda oodata. Aga pärast esimest kolme akordi sain ma aru, et tuleb," õhkab Valmis.

"Kontsert meeldis mulle väga. Eks siin oli küsimus ka nostalgialaksus, sest just Status Quo 1975. aastal ilmunud "On The Level" oli esimene läänes ilmunud plaat, mille ma 50 rubla eest ostsin ja mis pani aluse minu plaadikogule," hindab muusikaprodutsent Aarne Valmis Status Quo teisipäeval Nordea kontserdimajas täissaalile antud kontserti kõrgeima hindega.

Kuigi Status Quo oli Eestis juba kolmas kord, oli see Valmisele bändi esimene kontsert. "Iga kord, kui nad Eestis on esinenud, on mul endal olnud mingi kontserttuur, mis tähendab, et ma polegi neid kunagi kuulama jõudnud. Ka nüüd on mul Kukerpillidega käimas tuur, aga seekord otsustasin ma teha erandi. Et muidu magan ma ka seekord ühe oma lemmiku maha ja võib juhtuda, et järgmist korda enam ei tulegi."

Valmise sõnul on märkimisväärne ka see, bänd sõitis ise tuuribussiga Eestisse, kogu ülejäänud meeskond aga lennukiga. "Ja kui meeskond läks hotelli magama, jäi bänd bussi magama. Öeldes, et neil on seal kodune tunne ja nad ei tahagi hotelli. Mis ühest küljest on täiesti mõistetav, sest buss on neile kui teine kodu," teab muusikaprodutsent omast käest, mida tähendab üks kontsertturnee."

(Robin Roots)

Radio Mania juht Margus Pilt kiidab samuti kontserti ja ka korraldajate ideed esimesed pingiread Nordea kontserdimajas ära koristada ning anda tõelistele fännidele võimaluse lava ees rokkida ja näppu visata. "Publiku vanuseks oli ikka pluss viiskümmend ja ülespoole, aga sellegopoolest ei tahtnud nad oma nahas püsida. Eriti siis, kui hakkasid tulema põhilood. Ka meeste inglise huumorist saadi aru, ainuke asi, et kõiki lugusid, mida mujal maailmas oli publik ilmselt kaasa laulmas, siis meie publik nii aldis kaasa tulema ei olnud.

Tõsiasi on ka see, et esimest korda nägin ma seda bändi ilma Rick Parfittita, kes praktiliselt oli sama suur ikoon kui Francis Rossi, märgib Pilt. "Eelkõige nende kahe näo järgi Status Quod ju eelkõige identifitseeriti. Muusikaliselt aga vedasid ka need mehed, kes laval olid, kõik lood kenasti välja."