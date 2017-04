Täna oli viimast korda võimalus Eestis näha legendaarset Status Quo-d rokkbändina - rokilegend astus üles Nordea Kontserdimajas. Üle 40 aasta tegutsenud artist võttis ette viimase tuuri elektrilise staarina. Tulevikus saab Status Quot näha vaid akustilises versioonis.

Rokilegend on karismaatilise artistina ja kümnete hittlugudega üks enim nõutud live-bände.

Rokkansambli tuur "The Last Night Of The Electrics" paneb punkti nende elektrikitarridega kontsertide ajastule. Bänd ise on öelnud, et kui nad veel esinevad, siis ainult lihtsamas akustilises versioonis. Eestisse võeti kaasa kogu heli- ja valguspark, millega üle Euroopa tuuritatakse.

Ansambel loodi 1962. aastal ning alates 1967. aastast kannab ta nime Status Quo.