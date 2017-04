Karvaste loomade kostüüme kanda armastavad inimesed ehk karvikud (ingl. k furries - toim.) on omapärane ja paljudele ehk pisut kummaline subkultuur. Loomasõber, kuid mitte loomakostüümide kandja Cheryl arvas, et "Furry Convention" ("Karvikute mess") on tore näitus, kuhu oma neljajalgse sõbraga minna.

Huumorileht Bored Panda kirjutab Cherylist, kes arvas, et viib oma koera Linki tavalisele lemmikloomade näitusele. Ta ei olnud tuttav väljendiga Furry, mis küll inglise keeles tähendab karvast (ja berni karjakoera tõugu Link on tõepoolest armas karvik), kuid tänapäeval viitab rohkem inimtõu subkultuurile, kus osalejad saavad kokku ja kannavad karvaste loomade kostüüme.

"Ma sain nii palju teada selle täiesti uue seltskonna kohta, kes saavad kokku ja panevad karvased riided selga," räägib Cheryl. Ta lisab, et alguses oli kogu üritus tema jaoks pisut piinlik. Mitte sellepärast, et täiskasvanud inimesed loomakostüümides ringi patseerisid, vaid tema koeral hakkas otsekohe väga huvitav. Oli ju messil nii palju sabaaluseid, mida koer oleks kohe tahtnud nuusutada.