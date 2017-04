"Viimased kuud on olnud tõesti selline déjà vu tunne ja ma olen juba kuid ette ennustanud ja rääkinud inimestele, et issand jumal, kas ma näen und või on see ilmsi? Kuidagi see mudel on üks ühele. Et väga tore, mulle meeldib, kui ärimehed on hästi edukad ja tahavad kuldvasika veel suuremaid kuldmünte panna sünnitama," ütles naine.

Siiski peaks Saagimi arvates lahus hoidma meedia ja äri. "Ma ei tea, ma arvan, et ajakirjandus, meelelahutus, televisioon, need ikkagi kuuluvad kunstivaldkonda ja seal töötavad inimesed on minu jaoks ikkagi artistid, kunstnikud, meelelahutajad. Seal päris niimoodi see raha väljapigistamine ei käi. See käib palju kavalamal moel ja selleks on vaja x-faktorit aga ärimeestel minu arvates seda pole, ega peagi olema. Aga need kaks valdkonda võiks lahus hoida," sõnas Saagim.

Saagimi sõnul ei ole asi isegi selles, et inimesi ei hinnataks, aga lihtsalt ärimeeste kasumiteenimisviisid ei sobitu meediasse.

"Kui võtame Oliver Kruuda ja Kalev meedia, kui inimene tuleb ikkagi ärivaldkonnast, kus sa pead tõsiselt kasumit tootma ja iga aasta ka metsikult kasvatama, et üldse ellu jääda, siis minu arust ajakirjanduses ja meedias üldse käib see pisut teiste reeglite järgi, et sa ei käse, poo ja lase," lausus naine, nentides, et meedias käib kasumi teenimine pigem läbi inimeste hingede ja südamete.

"Kui rahahais hakkab igast küljest sulle ninna lööma ja sa saad sellest aru, inimene saab jube hästi sellest aru, siis see ei toimi. Ka inimesed, kes seal töötavad, kui neile pannakse peale kvoodid ja neid surutakse mingitesse raamistikke," ütles Saagim.

Naine meenutas ka ajakirja Just! aegu, nentides, et kui Kalev meedia selle üle võttis ja sellest rahamasina tahtis teha, kukkus asi kokku.

"Mina läksin tööle, mul ei olnud isegi töölauda, ma tegin ajakirjade virnast sellise hunniku, istusin seal otsas, toksisin laptopis, panin uudiseid üles. Inimesed kutsusid mind tööle, nad tahtsid minust maskotti teha, nad ei uskunud, et ma suudan reaalselt kirjutada, ma pidin ennast tõestama. Ja see oli üks ägedaimaid asju minu elus, ehk siis ma istusin paar kuud nurgas tolmurullide keskel kuskil, käivitasin selle asja. Aga Kalev meediaga juhtus see, et kui nad selle firma üle võtsid, kõigepealt tehti meile miljonites maksvad uhked kontoriruumid, osteti neljatonnised toolid, hirmkallis tehnika ja siis tulid reeglid: 9-18 tööl, tahtsid vahepeal vetsu minna, pidi tahvli peale kirjutama, kus sa oled, laudade kohale pandi valvekaamerad. Postimehes päris nii hulluks see asi ei läinud, aga mulle tundub, et liigutakse selle mõtte suunas, et sind pannakse puuri. See võib olla ka kullast, aga mina ei ole veel näinud loomeinimest, kes töötaks ainult ja pelgalt raha pärast. See ei ole õige! Seal on see mingi muu särts!" jutustas Saagim.

Tema sõnul ei motiveeri loomeinimesi, nagu ajakirjanikud on, niivõrd raha, kuna nemad on teistsugused inimesed.

"Vahepeal peavad loomeinimesed paugutama šampanjakorkidega ja pudelitega ja vahel nad peavad magama sisse nagu mina magasin täna sisse. Aga see -eest me rassime, me teeme ka öösiti tööd, nädalavahetuseti tööd. Ma ei mäleta ühtegi hetke, kui tuleb pommuudis, minu pärast kasvõi pühapäeva öösel, et ma ei võta oma arvutit kasvõi voodisse ja ma panen selle uudise üles, ma teen selle töö ära. Paikapandud tööaega ei mäleta ma pea kümne aasta jooksul, välja-arvatud mõni puhkus, kus ma sattusin kuhugi, kus ei saanud arvutiga töötada," nentis naine.

Saagimi sõnul jäävad meelelahutusajakirjanduse hiilgeajad pigem minevikku, kuid sellest olenemata tahavad inimesed ikkagi pulli, mida meelelahutusajakirjandus kindlasti pakub. Probleem on naise sõnul selles, et töötellijad ja omanikud sellist pulli enam ei taha.

"Inimesed tahavad ikka pulli, aga omanikud ja töötellijad ei taha sellist pulli. Need ongi päeva need väiksed rosinad, mis võtavad töömõtted ja mured, raskemad mõtted peast. See ongi meelelahutusmeedia eesmärk. Aga täna ma pigem näen nagu seda, et omanik on rahminud kokku nii palju erinevaid valdkondi, siis ta muidugi tahab, et kuldmündid kukuksid ainult tema korvi. Seal on toimunud mingi asjade ristumine, mis ei ole ka minu arvates õige," sõnas Saagim.