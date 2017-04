Moskvas kinni peetud Abror Azimov, keda seostatakse Peterburi terrorirünnaku korraldamisega, ei eita oma osalemist kuriteos, teatas tema kaitsja täna ajakirjanikele.

„Ta tunnistab end täielikult süüdi,“ ütles advokaat Armen Zadojan enne istungit Moskva Basmannõi kohtus, vahendas Interfax.

Uurijad paluvad kohtul võtta Azimov vahi alla.

1990. aastal sündinud Azimov võeti kinni Moskvas üleeile. Ta on üheksas isik, kes on vahistatud seoses 3. aprilli metrooplahvatusega Peterburis, milles hukkus 14 ja sai viga üle poolesaja inimese. Plahvatuse teostajaks oli Kõrgõzstanist pärit Venemaa kodanik Akbaržon Džalilov. Kahtlustuse järgi oli Azimov see, kes Džalilovi välja õpetas.