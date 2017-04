Tallinn Film Wonderland OÜ plaanib Tallinna filmilinnaku ehitushanke välja kuulutada suve jooksul; linnak on plaanis valmis ehitada tuleva aasta lõpuks.

"Lõpetasime just arhitektuurikonkrusi, oleme välja valinud arhitekti ja hoone kallal algab nüüd kibekiire töö," ütles ettevõtte tegevjuht Liina-Maria Lepik BNS-ile. "Ehitushankega läheb veel natukene aega, see on kuskil paari kuu kaugusel" lisas ta.

Lepiku sõnul liigub linnaku rajamine algselt välja käidud ajagraafikus. "Praegu üritame ikkagi selles rütmis püsida, et linnak valmiks tuleva aasta lõpuks. Lootust selleks igatahes on," rääkis ta.

Kava kohaselt tuleb Lepiku sõnul linnakusse kolm stuudiot, sinna juurde veel kõik abiruumid. "Lähme arhitektidega nüüd veel Euroopasse stuudiotega tutvuma ja siis saame asjad paremini paika," ütles Lepik.

Ettevõte on saanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) linnaku rajamiseks miljon eurot toetust, lisaks on käimas läbirääkimised investorite kaasamiseks. "Kuni me ei ole ennast sidunud, allkirja alla pannud, ei saa me midagi täpsemalt öelda, aga investoritega jutt käib," ütles Lepik. Täpsemad kokkulepped loodab ettevõte allkirjastada samuti suve jooksul.

Linnaku rajamiseks kasutatakse tema sõnul ka panga finantseeringut. "Nüüd joonistame selle maja lõplikult välja, siis saame ka teada, et mis see kõik meile täpselt maksma läheb," ütles ta.

Varasema info kohaselt kulub linnaku Balti Manufaktuuri alale kerkiva linnaku püstitamiseks ligikaudu 6 miljonit eurot.

Filmilinnak koondab Eesti erinevad filmitööstuse teenusepakkujad läbi rendipindade büroo ja laoruumideks, et tagada koostöö ja võteteks vajalikud teenused. Lisaks on stuudiod sobilikud ka teleproduktsioonile ja ürituste korraldamiseks.

Ettevõtte Tallinn Film Wonderland osanikud on Allfilm, Taska Productions, Nafta Films, Stellar, Kinosaurus, Filmivabrik ja 17 filmitootjat ühendav MTÜ Eesti Filmitööstuse Klaster. Osaühing tegeleb nii filmilinnaku loomise kui ka selle hilisema opereerimisega.

Allikas: BNS