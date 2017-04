"Naabrist parema" neljas võistluspaar - e-poes assistendina töötav Egle ning valgusreklaamide valmistaja ja paigaldaja Rasmus - avaldasid saate avatud uste päeval, et mees on saatega juba kilosidki kaotanud.

"Trennis ei pea käimagi, tuled saatesse ja kilod kaovad," muigab Rasmus. Saatesse tulid suured loomaarmastajad aga muidugi seepärast, et kuus aastat koos olnud paar sooviks väga oma kodu.

Rasmus avaldab, et nende kodu saab olema väga praktiline. "Kuna korter on väike, üritame kõiki pindu väga optimaalselt ja praktiliselt ära kasutada, et mitte väga tühja ruumi jätta."

Vaata videost, mida Egle ja Rasmus meile veel rääkisid ja kes koos nendega korterisse elama tulevad.