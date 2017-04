Šokeerivad kaadrid Indoneesiast, kus neli paari on tiritud avalikule väljakule, kus neile piitsahoope jagama asutakse. Põhjuseks see, et nad on seksinud kellegagi, kes pole nende abikaasa...

Fotodel olevat nelja paari süüdistatakse šariaadiseaduse rikkumises, mis keelab abielueelse seksi, vahendab The Sun.

Karistuseks määrati patustajatele avalik alandus ja 25 piitsahoopi.

