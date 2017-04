1990ndatel kuulsuse saavutanud menubänd teatas pärast bändiliikme Lisa Lopesi surma 2002. aastal, et duona enam aktiivselt ei tegutseta. Nüüd on tüdrukud tagasi ja eelmisel nädalal andsid nad välja ka uue singli, koostöös räppar Snoop Doggiga. Kuidas sulle tundub, kas tüdrukutel on sama R'n'B tunnetus, mis vanasti?

Kuigi bänd andis pärast Lopesi surma välja ka albumi, kus Lopesi varem sisse lindistatud vokaali kuulda võis, on grupi ülejäänud kaks liiget, T-Boz ja Chilli (Tionne Watkins ja Rozonda Thomas) TLC nime all üsna harva esinenud. Aastail 2007-2015 polnud neist pea midagi kuulda. Viimasel ajal on duo hakanud tuuritama. Jaapanis välja antud kaks singlit osutusid sealse publiku seas ülimenukateks.

Elite Daily kirjutab, et 2015. aastal algatas bänd raha kogumiseks kampaania Kickstarteri annetuskeskkonnas, eesmärgiga 2017. aastal uus plaat välja anda. Hetkeseisuga peaks TLC uus kauamängiv ilmuma 30. juunil. Seal teevad TLC-ga koostööd ka Lady Gaga ja Lil Mama. Väljas on plaadi esimene singel "Way Back", kus kaasa teeb kuulus räppar Snoop Dogg.

Kuula laulu siin ja anna kommentaarides teada, kas sinu meelest on TLC ikka sama hea või ei tunne sina seda kuulates nostalgialaksu?