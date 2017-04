Investeerimisfond Eften Real Estate Fund III AS plaanib fondi praegustelt aktsionäridelt kaasata 6,3 miljonit eurot lisakapitali investeerimaks Laagri Selveri ja Hortese rajamisse ning DSV Riia logistikakeskuse ümberehitusse.

"Kapitali, mis otsib investeeringud, hetkel jätkub, kuid puudus on just sobiva riski ja tulu profiiliga investeerimisobjektidest, mistõttu korraldatakse emissioon sedapuhku varasemast poole väiksemas mahus ja vaid olemasolevatele aktsionäridele," ütles fondijuht Viljar Arakas pressiteate vahendusel.

Kokku plaanib Eften Real Estate Fund III emiteerida 500 000 aktsiat pakkumishinnaga 12,5431 eurot aktsia kohta, millest 10 eurot on aktsia nimiväärtus ja 2,5431 eurot ülekurss. Erinevalt eelmisest kahest emissioonist, mille käigus kaasati 2015. ja 2016. aastal vastavalt 13,3 ja 11 miljonit eurot, on emissioon seekord suunatud vaid fondi aktsionäridele.

"Möödunud aasta oli meie jaoks rekordiline – tegime viis tehingut koguväärtuses 140 miljonit eurot. Tänaseks on ärikinnisvara hind tõusnud piisavalt, et huvipakkuvaid objekte, kuhu oleks mõistlik investeerida, leidub väga vähe. Kolmanda emissiooni käigus kaasatava kapitali jaoks oleme hetkel sajakonna projekti hulgast välja sõelunud kaks atraktiivset objekti – Laagrisse rajatav uus Selver ja Hortese aianduskeskuse kinnistu, mis asub samuti Laagris. Lisaks ehitame kapitaalselt ümber DSV Riia logistikakeskuse," lisas Arakas.

Aktsiate märkimisperiood algab teisipäeval ja lõppeb 2. mail kell 16. Sellele järgnevalt peaks Eften otsustama aktsiate jaotuse 5. mail, 10. kandma aktsiad investori kontole, 17. mail registreerima aktsiakapitali suurendamise äriregistris ja viimaks 22. mail teatama pakkumise tulemustest.

Uute aktsiate märkimiseks tuleb aktsionäril esitada märkimiskorraldus Eesti Väärtpaberikeskuse (EVK) kontohalduri vahendusel. Pakkumises võivad osaleda vaid fondi praegused aktsionärid.

Fondi eesmärk on pakkuda investoritele ärikinnisvarale omast stabiilset dividenditootlust ja head kapitali kasvu. Fond maksab dividendideks 80 protsenti iga-aastasest vabast rahavoost. Oodatav iga-aastane dividendimäär on 4 – 8 protsenti aastas. 2016. aasta eest jagati netodividendideks kokku 1,5 miljonit eurot ehk, 63 eurosenti ühe aktsia kohta. 2015. aastal maksis fond 29,7 eurosenti aktsia kohta.

Fondi kahe emissiooni käigus kaasatud kapital on Balti riikides Šiauliai linna südames asuvasse Saules Miestas kaubanduskeskusse, Vilniuses asuvasse Ulonu ärimajja ja Laisves 3 büroohoonesse ning DSV logistikakeskustesse Riias, Vilniuses ja Tallinnas. Fondi varade maht on 31. märtsi 2017. aasta seisuga kokku 76,3 miljonit eurot, millest omakapital moodustab 29,9 miljonit eurot.

Vastavalt Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud fondi prospektile võib Fond III investeeringut finantseerida pangalaenuga kuni 65 protsendi ulatuses. Omakapitali osakaal on igas uues investeeringus 35 protsenti või rohkem. Iga-aastane omakapitali tootluseesmärk on 15 protsenti aastas. Tegu ei ole garanteeritud fondiga.

Eften Real Estate Fund III AS on ainus Eften Capitali valitsetav fond, mis teeb jaeinvestorile kättesaadavaks investeeringu suuremahulistesse ärikinnisvaraprojektidesse. Fond investeerib ärikinnisvarasse ning piiratud arendusvõimalusega kinnistutesse, mille sihtotstarve on näiteks kaubandus, büroo, logistika ja hotellindus, või nendega seotud väärtpaberitesse Eestis, Lätis ja Leedus. Fond on sobilik pikaajalistele investoritele, kes soovivad investeerida Balti ärikinnisvaraturule, mida iseloomustab stabiilne, lihtsalt ennustatav rahavoog ning mõõdukas kapitali kasv.

Eften Real Estate Fund III AS-is viis Eften mullu esimeses poolaastas läbi fondi teise aktsiate avaliku emissiooni kaasates kokku 11 miljonit eurot uut omakapitali. Saadud vahendid investeeris fond lõviosas DSV müügi- ja tagasirendi tehingusse, mille käigus omandati DSV-lt kolmes Balti riigi pealinnas logistikakeskused, mida DSV üürib pikaajalise üürilepingu alusel fondilt tagasi.

Oktoobris omandas fond E.L.L. Kinnisvaralt L3 büroohoone Vilniuses aadressil Laisves 3. Viimase tehingu järgselt on kogu fondi kaasatud omakapital täielikult investeeritud.

Finantsinspektsioon kinnitas Eften Real Estate Fund III AS põhikirja 4. juunil 2015. Tegemist on 10-aastase tähtajalise fondiga, millest kolm aastat on investeerimisperiood, viis aastat hoidmisperiood ja kaks aastat väljumisperiood. Eften Real Estate Fund III AS on plaanis peale investeerimisperioodi lõppemist noteerida Balti börsil, mille tulemusel muutub fond tähtajatuks.

Eften Real Estate Fund III AS on fondivalitseja Eften Capitali asutatud Balti riikide ärikinnisvarasse investeeriv alternatiivne kinnisvarafond, mis juhindub oportunistlikust ja väärtust lisavast investeerimisstrateegiast. Eften Capital AS on 2008. aastal asutatud varavalitsemise ettevõte, mis tegeleb peamiselt ärikinnisvarafondide ja portfellide valitsemisega.

Eften Capital AS-il on alternatiivse fondivalitseja litsentsi ning kuulub finantsinspektsiooni järelevalve alla. Eften Capitali grupi ettevõtete valitsemise alla kuulub kokku 46 ärihoonet, kus asub rohkem kui 900 üürnikku. Valitsetavate hoonete turuväärtus seisuga 1. aprilli seisuga on 500 miljonit eurot. Eften Capital AS on registreeritud finantsinspektsioonis ning tegutseb finantsinspektsiooni järelevalve all.