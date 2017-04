Ilusad ja sportlikud Jana ja Siim on "Naabrist paremasse" tulnud seepärast, et nende peres kasvab seitsmekuune tütretirts Mia Isabela. "Käime üürikorterist üürikorterisse, aga meil oleks vaja oma kodu, et saaks lapse lasteaeda panna," ütlevad noored.

Jana tunnistab, et nad võtavad juba seitse kuud hoogu, et laps lasteaia järjekorda panna, kuid kuna nad ei tea, kus sel ajal elavad, kui tütar kolmeaastaseks saab, ei saa nad seda teha. Siim on tegelikult pärit Raplast. Miks nad sinna ei koli? "Tallinnas on rohkem tööd ja oleme end juba siin ka sisse seadnud. Lisaks on ka lapsel siin rohkem võimalusi." Siim ütleb, et on ise pool elu Raplast pealinna trenni käinud ja teab, kui keeruline see on. Jana lisab, et nad ka proovisid suvel elada mõnda aega Siimu vanemate juures, et oma kodu jaoks raha säästa, kuid asi lõppes sellega, et Siim pidi töö ja trenni vahel kaks tundi Kristiine keskuse parklas autos veetma ja see polnud väga jätkusuutlik plaan.

Väike Mia Isabela veedab enamasti vanematega koos aega, kuid vahepeal tuleb ka vanaemad-vanaisad hoidjate rollidesse panna. Ja mõnikord toimetab üks osapool korteris üksi. "Näiteks värvimisel ma tundsin küll abikäest puudus, aga midagi pole teha - me ise võtsime selle otsuse vastu ja oleme lapse nimel nõus pingutama," sõnab Siim.

Vaata videost, mida Avis Rapla tantsutüdrukuid treeniv Jana ja Tallinna Kalevi jalgpalliklubi treener Siim-Sten Õhtulehele veel rääkisid.