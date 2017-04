"Naabrist parema" osalised Ida Isabel ja Rein-Erik on saanud hüüdnimeks perekond särtsakad. Rapla Ühisgümnaasiumi huvijuht Ida Isabel ja automaalrina ametis olev Rein-Erik on olnud koos juba alates 14. eluaastast.

Paar räägib, et sügisel saab neil koos oldud üheksa aastat ning suvel täitub kaks aastat abielus. Nemad kolivad võidu korral korterisse koos oma neljakuuse labradorikutsika Saara ja kass Doraga.

"Olles ise Nõmmel üles kasvanud on minu suur unistus olnud siia tagasi kolida," ütleb Ida Isabel, miks nad võistlusele tulla otsustasid. Nimelt asub Kasekodu elamurajoon Nõmme ja Laagri piiril. "See on pigem kallis rajoon, mida me oma võimalustega lubada ei saaks."

Oma suurimaks nõrkuseks peavad nad seda, et neil pole pea üldse ehituskogemust. "Meie tugevus ja nõrkus on see, et tahame kõik ise teha ja võimalikult vähe proffide abi kasutada," ütleb Erik. "Ma vaatan internetist videoid ja õpin selgeks." Samuti proovivad nad kätt ka mööbli ehitamisel.

Vaata videost, mida Rein-Erik ja Ida Isabel meile veel rääkisid ja kuidas nad saate jooksul oma tülisid lahendada plaanivad.