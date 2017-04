Õhtulehe korvpallisaates "Viies Veerandaeg" on ajakirjanikel Henry Rullil ning Jarmo Jagomäel külas täpselt nädal aega tagasi Rootsi meistriliiga veerandfinaalis Jämtland Basketiga Tanel Kurbase koduklubile Södertälje Kings alla vandunud Jaan Puidet.

Milline on Rootsi kõrgliiga tase? Kui populaarne on korvpall Rootsis? Kuidas ühendada juuraõpingud TTÜs tipptasemel korvpalli mängimisega? Neile ja kõikidele muudele põnevatele küsimustele annab Puidet vastuse. Mõistagi on eetris ka panustamisrubriik, mille toob kuulajateni meie hea sponsor Coolbet.