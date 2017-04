Üks "Naabrist parema" osalejaperedest on neljaliikmeline seltskond, kuhu kuuluvad ema Kristi, isa Aleksandr ning tütred Aleksandra ja Eliisa Carita. Tegu on kakskeelse perekonnaga, kellele meeldib olukordi veidi omamoodi lahendada.

Nad on impulsiivsete ja hulljulgete ettevõtmistega. Ei muretse üleliia ning on pigem lapsikud lillelapsed, kes valmis uusi asju proovima. Kristi sõnab, et impulsiivsus väljendub selles, et nad kipuvad oma otsuseid ümber mõtlema. "Näiteks kui pool seina on tehtud, tekib tunne, et tahaks tegelikult natuke teistsugust ja hakkame otsast peale. See võtab aega," sõnab ta.

Perega on vahepeal kaasas ka nende lemmikloom, rääkiv papagoi Alice, kes juba ka pisut pahandust on teha jõudnud. "Võtsime ta siia kaasa, aga ta tõsiselt segas - tegi seinale pleki ja ajas kohvi ümber," räägib pereema, et remondijärgus korteris pole veel linnule sobivaid tingimusi.

Vaata, mida Kristi, Aleksandra ja Eliisa Carita Õhtulehele veel rääkisid.