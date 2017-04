USA lauljanna Melissa Etheridge väidab, et kanepi suitsetamises pole midagi halba. Ta teeb seda isegi koos omaenda lastega.

55aastane lesbirokkar räägib uue Yahoo projekti “Weed & the American Family” videos, et 2004. aastal saadud rinnavähidiagnoosist saadik pole marihuaana tema jaoks mitte üksnes lõõgastusvahend, vaid ka valuvaigisti. Keemiaravi ajal kasutas ta tavaliste medikamentide asemel meditsiinilist kanepit.

“Eesmärk polnud kaifi saada. Vaja oli jõuda seisundisse, kus suutsin oma lastega suhelda, kus suutsin end püsti ajada ja süüa. See oli suurepärane ravim," vahendab People.

Nüüd popsutab Melissa marihuaanat koos oma naise Linda Wallemi ja oma täiskasvanud laste, tütar Bailey (20) ja poeg Beckettiga (18). Tema meelest on hirm marihuaana ees täiesti alusetu.

“Algul oli see naljakas, aga siis mõistsid lapsed, et see on väga loomulik päeva lõpetamise moodus ... Ja see lähendab meid väga. Pigem tõmbaksin oma täiskasvanud lastega kõhvi kui jooksin nendega koos – oh issand, ei!”