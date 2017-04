Juba homme õhtul stardib TV3 ekraanil uus hooaeg saatest "Naabrist parem". Võistlustulle astub neli perekonda, kes veedavad korterites öid ja päevi.

Unistuste kodu eest hakkavad võistlema abielupaar Rein-Erik ja Ida Isabel, loomaarmastajatest elukaaslased Rasmus ja Egle, neljaliikmeline perekond, kuhu kuuluvad ema Kristi, isa Aleksander ning tütred Aleksandra ja Eliisa Carita ning pisitütre Mia Isabela vanemad Siim-Sten ja Jana.

Saatejuht Alari Kivisaar lubab, et tänavune hooaeg tuleb veelgi põnevam, kui varasemad ja muutusi on palju. Üheks muutuseks on näiteks see, et sedapuhku ei pea naabrid pahteldamisele aega kulutama ja pigem pannaksegi rõhku siseviimistlusele. Alari kõrval on tänavu aga ka teine saatejuht - imeline Keili Sükijainen.