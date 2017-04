1) Lokid on selle hooaja pidude kindel hitt!

Siin on juuksur Teele Viira soovitused, kuidas teha endale ise kaunis pidulik soeng:

Selleks, et saavutada ekstra kohevat lokisoengut, kasuta juurte juures krepitange. Pehmemate lokkide saavutamiseks võta aga suurem salk juukseid ja kasuta koonustange või juuksesirgendajat.

2) Ülespandud soeng muudab kandja hetkega glamuurseks ja pidulikuks.

Ka sellise soengu tegemisel võib juustesse enne lokid keerata ja need näppudega läbi sasida, et krunn jääks võimas ja kohev. Abivahenditeks on vaja vaid tugevat patsikummi, millega juuksed hobusesabasse panna ja seejärel kinnitamiseks vanu häid juuksenõelu ja –klambreid.

3) Punutised on endiselt moes, aga need ei pea olema liiga keerulised ja ajamahukad.

Osavate näppude korral võib näiteks tukas ja pealael olevad juuksed kalasabaks punuda ning ülejäänud juustesse kerged lokid keerata.

4) Pidulike soengute puhul tasub meeles pidada, et viimistusvahendid on kohustuslikud!