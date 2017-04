Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas täna piketi, sest Eesti Energia teenib rekordkasumit, ent samal ajal püüab vähendada varasemalt kollektiivlepingutega lubatud töötajate õigusi. Kuigi riigile kuuluv ettevõte Eesti Energia teenis 2016. aastal rekordiliselt 171 miljonit eurot puhaskasumit, siis soovib ettevõtte endiselt oma töötajate arvelt kokku hoida. “Tänane pikett ei toimu Eesti Energia vastu, vaid töötajate toetuseks. Eesti Energia ei tohiks unustada, et töötajad on need inimesed, kelle pühendunud töö ettevõttele kasumit teenib ja ilma töötajateta poleks ka Eesti Energiat,” nentis Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson.

Ametiühingujuhi sõnul on kõik punktid kollektiivlepingus aastatepikkuste läbirääkimiste tulemus ning nende kaotamine mõjub halvasti töötajate motivatsioonile, mis otseselt mõjutab kogu ettevõtte tulemuslikkust.

"Eesti Energia soovib viia kollektiivlepingutes kokkulepitud tingimused seadustega tagatud miinimumini. Ma väga loodan, et tööandja saab aru, et see pole mõistlik pakkumine. Olukorrale tuleb kiiresti lahendus leida,“ kommenteeris Peterson. Raine Pajo, Eesti Energia juhatuse liige lubab, et kompromiss leitakse. "Selles ei ole küsimus. Küsimus on selles, milles kompromiss seisneb, kui suur on palgatõus? Kui palju ametiühing on nõus vastu tulema ja vähendama seadusest oluliselt soodsamaid teotusi ja lisahüvesid." Pajo ütleb, et läbirääkimised on käinud ligi pool aastat. "Praegu pole ametiühingud kuskil vastu tulnud. Nende huvi on säilitada, kuidas täna on ja tõsta palka veel kaks korda," lisab Pajo ja ütleb, et nemad on valmis kompromissiks, kus lisatasud ja toetused kollektiivlepingus jäävad, aga vastutasuks vähendatakse puhkuseid. Sander Vaikma, Eesti Energiatöötajate Ametiühingute Liidu esimees ütleb, et jutt kahekordsest töötasust ei pea paika.