"Gerry vaatas meeleheitlikult autode alla kuni Kate nuttes ja vappudes karjus: "Nad viisid Maddie!"," meenutas 10 aasta taguseid sündmusi McCannide lapsehoidja Praia da Luzis.

Madeleine McCann, kes kadus 2007. aasta mais Praia da Luzis asunud hotellitoast (AP / Scanpix)

Naine, kes töötab Mark Warneri reisifirmas ning kelle nime ei nimetata, kõneles juhtunust esmakordselt, vahendab Mirror.

"Ma ei usu, et ta nägigi mind. Ma lihtsalt seisin ta kõrval ja püüdsin teda lohutada," rääkis lapsehoidja. "Ta vappus. Temaga oli juhtunud kõige hirmsam asi." Endine lapsehoidja meenutas, kuidas ta oli püüdnud Kate'i lohutada, öeldes, et laps leitakse üles ning selliseid asju juhtub kogu aeg.

"Ta nuttis ning oli peaaegu hullunud seisundis, samuti oli Gerry väga õnnetu. "Ma ei suuda unustada, kuidas ta autode alt oma last otsis," kõneles naine.

"Meil kästi otsima hakata prügikastidest, juhuks kui tema surnukeha peaks seal olema. See oli hetk, kui saime aru, et asi on tõsine.

Lapsehoidja on veendunud, et toona 3aastase Madeleine'i kadumises pole süüdi tüdruku vanemad. "Mitte mingil juhul," kinnitab naine, viidates Kate'i ja Gerry esmasele reaktsioonile, mille tunnistajaks ta oli.