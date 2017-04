„Kihlusime täpselt kaks aastat tagasi, 6. märtsil ühel tavapärasel õhtupoolikul. Peigmees käis nädal aega ringi, kihlasõrmus taskus, oodates õiget momenti, millal ettepanek teha,“ meenutab „Reporteri“ ilmatüdruk Marit, kuidas tema kallim Erik ta endale naiseks palus.

Marit, kes nüüdseks kallimaga juba abielus on ja kannab endise perekonnanime Mittal asemel nüüd kallima perekonnanime Rattasepp, ütleb, et võtab kallima ees mütsi maha, et tolle närv ettepaneku ootamisega nii kaua vastu pidas. „Kui ta aga enam vastu panna ei suutnud olin mina parasjagu köögis kooki küpsetamas. Ta tuli siis jutuga „kallike, mul on sulle üks küsimus“,“ meenutab Marit. „Kui ma ümber pöörasin oli ta, nii nagu peab, ühel põlvel ja palus mind naiseks. Päev, kui sain selle pööraselt õnneliku jah-sõna öelda, oli väga ilus,“ õhkab Marit.

Marit ja Erik kohtusid 2013. aastal. „See oli kahe erineva ürituse segunemine ühes Nõmmel asuvas pubis, kus mina olin ühes seltskonnas ja tema teises - pilgud kohtusid ja nii ta edasi läks,“ meenutab naine taas. Pärast pilkude kohtumist ja kontaktide vahetamist läks igaüks oma koju. „Järgmisel päeval potsatas aga minu Facebooki postkasti Erikult kiri. Jäime suhtlema ning jutu jätkuks otsustasime kokku saada,“ kirjeldab Marit. Erik läks talle tööle järele ning koos mindi õhtustama. „Nüüdseks on see õhtusöök kestnud juba üle nelja aasta!“ Marit ütleb, et tegelikult on üsna raske vastata, kuidas neist paar sai. „Sellised asjad peavad lihtsalt juhtuma.“

Marit sõnab, et nad olid muidugi arutanud tulevikuplaane, kuid kihlumine tuli talle siiski üllatusena ja seda, millal nad leivad ühte kappi panna võiks, ta oodata ei osanud. „Parim üllatus, mille üks naine saada võib!“ õhkab ta. Pulmi hakkasid nad planeerima mullu kevadel. „Tegelikkuses võtsime end viimaks kätte alles selle aasta 14. veebruaril ja panime pulmapäeva Õnnepalees ametlikult paika – alles siis hakkasime planeerima ja tõsiselt vaatama.“ Marit ütleb, et tema abikaasa ostis ülikonna alles päev enne pulmi. „Naljatas veel, et aega on ülegi.“ Marit kandis oma elu kõige tähtsamal päeval Tallinn Dollsi loomingut.

Marit ja Erik ütlesid altari ees jah-sõnad 8. aprillil. „Kuupäev sai valitud ikka selle järgi, et see oleks võimalikult lähedal meie ühise elutee alguspäevale,“ ütleb Marit. Nende suhe sai alguse 2013. aasta 6. aprillil, kuid et abielluda sooviti nädalavahetusel, siis tehtigi seda 8. aprillil.