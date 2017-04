USA superstaar Lady Gaga andis oma panuse prints Williami ja prints Harry algatatud vaimse tervise kampaaniasse, millega kutsutakse inimesi üles oma psühholoogilistest probleemidest rääkima.

Prints Harry rääkis hiljutises intervjuus, kuidas ta oli aastakümneid alla surunud leina oma ema Diana kaotuse pärast ning jõudnud seetõttu närvivapustuse äärele. Tema vend William aga korraldas Telegraphi teatel Facebookis voogedastatud videosilla Lady Gagaga, kes rääkis, et vaimne tervis on sama mis füüsiline.

“Kõigil on vaimne tervis ja seda ei tohiks häbeneda,” toonitas USA tantsumuusikatuus. “Mul on väga raske kirjeldada, mis tunne on ärgata iga päev kurvana ja siis lavale minna.”

Prints William ärgitab britte loobuma stoilisest näoilmest ning tahab enda sõnul, et tema lapsed George ja Charlotte julgeksid oma tunnetest rääkida.

Ta kiitis intervjuus heategevusajakirjale CALMzine näiteks endist Inglise koondise jalgpallurit Rio Ferdinandi, kes hiljuti andis avameelse intervjuu oma 34aastase abikaasa vähisurmast ning sellest, mis tunne on jääda kolme lapsega leseks.