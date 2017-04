Kaia Iva: „Ma ei tea kas ma olen parem, aga arvan, et minu töökogemus nii omavalitsuses kui ka haridusvaldkonnas oleks sellel positsioonil oluline. Samuti arvan, et olen tasakaalustaja ja ka vajaliku konsensuse otsija erakonna sees. Suures organisatsioonis on see kindlasti vajalik. Lisaks usun, et erakond tahab näha visiooni enda ees ja inimesi kes seda teostavad. Oluline on väikeste ülesannete korralik lõpuni tegemine.“

Helir-Valdor Seeder: „Kindlasti pean oma tugevateks külgedeks, et olen oma väljaütlemistes täpne ja oma mõtete ja poliitika selgepiiriline elluviija, mis on IRL-i jaoks praegu oluline. Paljud erakonna liikmed erinevatest piirkondadest on mulle toetust avaldanud ning arvan, et suudan erinevaid inimesi ja isiksusi ühendada ja võtta vastu otsuseid ka siis, kui need on ebapopulaarsed. Lisaks olen ka meeskonnamängija, kes püüab erakonda sisemiselt ühendada.“

Mille poolest on konkurent teist parem?

Kaia Iva: „Usun, et ta on tuntum oma poliitilise tegevuse poolest, sest ta on olnud mitmekordne minister ja kauaaegne riigikogu liige, selles osas on tema tuntus kindlasti suurem.“

Helir-Valdor Seeder: „Konkurenti iseloomustagu konkurent ise. Esialgu piirdun enda kirjeldamisega.“

Millal ja mis läks valesti, et IRL peab praegu püsimajäämise nimel rabelema?

Kaia Iva: „Ma arvan, et vähe keskenduti oma tugevustele ja oma põhiselgroole ehk see mis on Isamaa Liidu ja IRL-i ajalooline roll olnud – seista riigi iseseisvuse ja julgeoleku eest – sellele pöörati vähe tähelepanu. Tähelepanu suunati hoopis teiste teemade ümber. Sellel suunal koondumine on minu meelest oluline. Samuti on oluline erakonna sees töömeeleolu hoidmine, kui meil on endal asjad selged, suudame seda ka väljapoole rääkida.“

Helir-Valdor Seeder: „IRL jääb kindlasti püsima. Kahjuks oleme lähiminevikus teinud mitmeid ebaõigeid valikuid, mis puudutavad valimisi, eelkõige kõrvale kaldumine IRL-i tugevustest. Meie valija on olnud segaduses. Ta on jäänud passiivselt kõrvale või valinud teise erakonda, kes on kandnud selgemat sõnumit ja ideoloogiat kui IRL viimastel valimistel. Oleme vahetanud oma väärtuspõhise poliitika natuke liiga kergekäeliselt nö kommunaalpoliitika vastu ja andnud valimiste eel erinevatele sihtrühmadele meeldivaid lubadusi. Oleme keskendunud näiteks maksuvabastusele, kodulaenu intressile ning madalapalgalise maksuvabastusele, mis pole sugugi valed asjad, aga põhiteemadena oleme aastakümneid keskendunud küsimustele nagu turvalisus, julgeolek ja perepoliitika. Arvasime, et valija on nendega juba arvestanud. Edaspidi peame jääma iseendaks.“

Mida Margus Tsahkna õigesti, mida valesti tegi?

Kaia Iva: „Ma arvan, et konkreetsete ülesannete ja tööjaotusega meeskonna loomine oleks tema töö teinud palju lihtsamaks ja tulemuslikumaks. Mis oli hästi, oli see et ta pühendus sellele tööle ja erakond oli tema jaoks väga oluline. Teame, et ta juhtis ka valitsusvahetust ja pidas keerukaid koalitsiooniläbirääkimisi, sõdis ka selle eest, et erakonna võlad on likvideeritud ja vaba kassa on korras. Selles osas oli töö tehtud parimas usus.“

Helir-Valdor Seeder: „Tema juhtimisel oleme mitmeid häid asju ellu viinud. Näiteks perepoliitika valdkonnas kolmanda lapse toetuse suurendamine. Ka riigikaitsega on ta hästi hakkama saanud: oleme kaitsekulutusi suurendanud ja saavutanud hea koostöö liitlastega. Nendes valdkondades on ta hästi hakkama saanud erakonna liidri ja kaitseministrina. Mis oleks võinud olla paremini? Erakonnasisene suhestumine ja suhtlemine erakonna sisse. Järgmine esimees võiks rohkem pingutada erakonnasiseselt. Tema seisukohad peavad olema selgemad ja konkreetsemad. Esimees peab suutma erakonna kompassi hoidma õigel asimuudil.“

Mida IRLi juhiks valituna esmajoones tegema hakkate?

Kaia Iva: „Kõigepealt tuleb toimiv meeskond moodustada, kus igaüks teab oma rolli ja tööjaotust. Kuna praegu on kevad, siis on selge, et kohalikele omavalitsustele vastamine on iga erakonna jaoks ülioluline, kuna praegusel hetkel meie aeg kulub hetkel erakonna sisedemokraatiale. Seda rutemini ja tempokamalt peame edasi astuma.“

Helir-Valdor Seeder: „Ei ole sellist ühte ja ainsat suurt asja, mis lahendaks IRL-i probleemid. Tuleb tegeleda paljude asjadega korraga. Vajalik on erakonna ideoloogilise sõnumi korrastamine ja selgitamine. Tuleb vaadata otsa koalitsioonilepingule ja partneritele. Mitte tekitada valitsuskriisi, vaid vaadata, kas praegune koalitsioonileping on pikas perspektiivis jätkusuutlik või mitte. Elu iseenesest toob kaasa vajaduse mitmeid asju täiendada ja ümber vaadata. Näiteks tervishoiu puhul tuli raha leida sõltumata sellest, kas see on eelnevalt kokku lepitud või mitte. Ka näiteks puuetereform vajab strateegia ülevaatamist. Selliseid küsimusi on päris palju. Ees seisab ka Euroopa Liidu uus eelarveperiood. Selle ettevalmistamine järgmiseks kümneks aastaks on juba praegusele valitsusele suur vastutus.“

Kuidas siluda Isamaa ja Res Publica lõhe?

Kaia Iva: „Olen üsna veendunud, et lõhet ei ole. On erinevad seisukohad, erinevatel inimestel. Nende seisukohtade erinevus ei jookse seda liini pidi, kes on olnud kunagi ühes või teises erakonnas. Meil on praegu palju uusi erakonna liikmeid. Siin on küsimus pigem üksikutes küsimustes ja jõujooned jooksevad pigem neid pidi.“