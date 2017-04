“Tähesõdade” legend Mark Hamill on abikaasa oma ebapraktilise harrastusega hullumise äärele ajanud – 65aastane näitleja kogub nimelt hommikusöögikrõbinate karpe.

Näitleja tõdes, et tema hobi võtab palju ruumi. “Marilou ütleb: “Kas me ei võiks kaaned lahti teha ja karbid lamedaks vajutada, et ma saaksin nad paremini ära panna?”” rääkis Hamill ajakirjale SFX.

Varem kogus Mark koomikseid, kuid pidi sellest hobist loobuma.

Mark “Jõuad punkti, kus sul on lapsed ja prioriteedid – nad peavad erakoolis käima või tuleb neile hambaklambrid hankida. Mõtlesin: “Miks ma, pagan võtaks, kulutan 11 000 dollarit kümnesendisele koomiksile? See on hullumeelne. Läksin taastrükkidele üle.”