Feministlike vaadetega inimesi ühendava Virginia Woolfi grupi liikmed leiavad, et aasta ema valimisel kehtivad põhimõtted solvavad neid emasid, kes pole abielus või kasvatavad oma lapsi üksi. Seepärast on nad otsustanud valida välja ka endapoolse aasta ema.

"Vastuseks Naisliidule otsustas Virginia Woolf Sind Ei Karda! välja kuulutada omalt poolt aasta ema 2017," kirjeldab grupi liige Kadi Kriit, kes veab eest kirja koostamist Eesti Naisliidule, et esitada oma ettepanekuid aasta ema valimise reeglite muutmiseks.

Kriit selgitab: "Aastal 2017 on nõue, et emal peaks olema vähemalt kaks last ja need peavad olema üles kasvatatud koos abikaasaga - see on solvav emade jaoks, kes näevad suurt vaeva, et oma last või lapsi üksi kasvatada; või kes kasvatavad lapsi koos elukaaslasega, kes pole nende abikaasa. Selle all peame silmas ka kahe emaga perekondi."

Ettepanekuid oodatakse 30. aprillini.