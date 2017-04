Transpordi ametiühingu juhatuse esimehe Jaan-Hendrik Toomeli sõnul seisneb piketi põhjus selles, et tööandja väldib ebaseaduslikke võtteid kasutades bussijuhtide ületundide tekkimist ja seega maksab töötajatele vähem palka kui peaks.

Transpordi ametiühing korraldas täna ATKO kontori ees piketi, et juhtida tähelepanu ATKO bussijuhtide murele tööandja järjepideva seaduse rikkumise osas.

"05.04.17 oleme teinud järelpäringu tööinspektsiooni valveaja rakendamise seaduslikkuse suhtes ning hetkel ootame tööinspektsiooni õiguslikku seisukohta. Kuni tööinspektsioonilt seisukoha saamiseni, ei ole töötajatele valveaega rakendatud ning ei rakendata," teatab ATKO.

"On alusetud transpordi ametiühingu (ETTA) poolsed süüdistused, et ATKO maksab töötajatele vähem palka ning rikub järjepidevalt seadust. Ettevõte on alati täitnud ning täidab ka edaspidi üldtöökokkuleppega kehtestatud palgamäärasid," kinnitab bussifirma.