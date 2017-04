“Rannavalves” Hobie’t kehastanud Jeremy Jackson peab pussitamise eest trellide taha minema.

TMZ.comi andmeil tekitas näitleja kaks aastat tagasi Los Angelese tänaval oma ohvrile kehavigastusi. Kokkuleppemenetluse korras tuleb tal vangis istuda 161 päeva. Ühtlasi peab Jackson läbima viharavikursuse.

Omaaegne naistelemmik on varemgi seadusega pahuksis olnud: 2005. aastal vahistati ta koduse narkolabori rajamise pärast. New York Posti andmeil on Jeremy aastaid meelemürkidega maadelnud ning osalenud teledoktor Drew võõrutusravisarjas. Briti tõsieluvõistluselt “Celebrity Big Brother” sai Jackson kinga, kuna ta oli ühe naisvõistleja rinnad paljaks kiskunud.