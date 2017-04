Austraalia ajakirja väitel on Kylie Minogue pärast lahkuminekut noorest peigmehest hakanud vaikselt kurameerima prints Andrew’ga.

Väljaande New Idea kinnitusel olid 48aastane lauljanna ning Elizabeth II keskmine poeg Andrew (57) varemgi sõbrad. Ent kui superstaari ja temast ligi 20 aastat noorema näitleja Joshua Sasse’i kihlus katkes, võttis prints Kylie’ga ühendust ja avaldas kaastunnet. Sõprussuhe üles soojendatud, hakkasid vanad sõbrad teineteist uue pilguga vaatama.

Viimastel nädalatel olevat Kylie ja prints alailma nokkapidi koos olnud. “Nad on praegu täiesti lahutamatud – Andrew on kõrvuni armunud,” tsiteerib New Idea väidetavat Briti kuningakoja allikat.