Täna algab Maanteeameti ennetuskampaania "Liitu kiirusjälgijatega!", mille eesmärk on liiklejatele meelde tuletada, millist ohtu kujutab piirkiiruse ületamine asulakeskkonnas, eriti linnas.

Kiirus on peamine liiklusõnnetuste tekkefaktor ja seostub 30% hukkunutega. Ka vigastuste risk suureneb kiiruse kasvades oluliselt. "Kui jalakäija hukkumise tõenäosus kokkupõrkekiirusel 50 km/h on 40%, siis juba 60 km/h sõites tõuseb see drastiliselt 70%-le ning 70 km/h juures on see juba 90%", tõi ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand näite piirkiiruse ületuse ohtlikkusest.

Kampaania eesmärgiks on suunata inimesi mõtlema, kas lühiajalistest eesmärkidest lähtuv kiiruseületus kaalub ülesse süütute inimeste elude rikkumise.