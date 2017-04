Polügaamne Abdul Mengal on olnud oma elu jooksul abielus kuue naisega, vahendab Mirror. Kaks naist on surnud.

Pakistani veoautojuht väidab, et on sigitanud siia ilma 54 last. Mehe sõnul on ta sugutung lihtsalt nii suur, et ta ei suuda seksist hoiduda.

Oma esimese naise kosis ta 18-aastasena.

"Noorena ma olin tugev ja vajasin seksi igapäevaselt," räägib Abdul, et tal on praegu 22 poega ja 20 tütart. Kahjuks on 12 tema lastest surnud. Mehe sõnul ei jätnud naistel piima, kuid puudus ka raha imikute abistamiseks.

Aastate eest töötas mees palju, et vanematele poegadele ka hea haridus anda. Nüüd tunnistab ta, et vanemana ei ole see enam võimalik.

Abdul on terve elu töötanud veoautojuhina, kus teeninud kuus 136-227 eurot.

Mehe vanim poeg, nüüdseks 32-aastane Abdul Bari Mengal, käib isa jälgedes ja töötab veoautojuhina, et pere rahaliselt abistada.

Pere elab majas, kus on seitse tuba. Enamus mehe lastest pole veel isegi mitte 10-aastased. Abdul väidab, et kõik elavad rahus ja rõõmsalt koos. Nooremad lapsed koolis ei käi, sest perel ei jagu raha. Isa kurdab, et kuigi vanimad pojad said hariduse, siis on neil raskusi töö leidmisega. Ometigi ta loodab, et see juhtub peagi.