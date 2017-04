Igal aastal kerkib ülestõusmispühade ajal küsimus, miks ei võiks sarnaselt enamikule Euroopa riikidele Eestiski lihavõtete teine püha vaba päev olla. Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur ütles, et kui lihavõtetel üks vaba päev lisanduks, mõjutaks see kindlasti ka sisemajanduse koguprodukti (SKP).

"Tööpäevi on aastas natuke üle 200 ja üks päev on täpselt pool protsenti. Aga möödunud aastal meil kasvas majandus ju natukene üle poole protsendi, see oleks olnud terve möödunudaastane majanduskasv," selgitas ta, edastab ERRi uudisportaal.

Enamikus Euroopa riikides on ülestõusmispühade teine püha vaba päev.