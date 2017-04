Sri Lanka pealinnas Colombos sai prügimäe kokkuvarisemisel surma ligi 30 inimest.

Vähemalt 30 inimest on veel kadunud, kirjutas BBC.

Hukkunute hulgas on palju lapsi. Prügimägi varises 14. aprillil Colombo äärelinnas Meetomullas, mattes enda alla sadu elamuid. Võimud evakueerisid üle 400 pere ajutistesse varjupaikadesse. 91 meetri kõrguse prügimäe varingu põhjustas üleujutus. Elanikud on nõudnud prügila likvideerimist mitmeid aastaid, sest see on tekitanud ka terviseprobleeme.