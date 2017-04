Raplamaal elav Metsavana ennustab looduse märkide järgi, millal tnavu kevadel tõeliselt soojaks läheb ning mida lubavad loodusemärgid suveks. Mis kuuks siis planeerida suvepuhkust?

Aasta alguses ennustas Metsavana, et aprilli alguses tuleb lumi maha. Nüüd lubab ta, et soojaks veel niipea ei lähe. "Te ei imesta, kui teatud kohtade peal võib veel suusad alla panna," rääkis Metsavana TV3 "Seitsmestele uudistele". Külma lubab Metsvana veel vähemalt pooleteiseks nädalaks. Kevad on ka ääretult heitlik ja tugevate tuultega.

Soojaks ei lähe Metsavana hinnangul enne kui mai teisel poolel. "Siis võib-olla küünib kahekümne kraadini ära, aga mitte rohkem," arvab ta.