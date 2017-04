Prints Harry oli vaid 12aastane, kui tema ema Diana autoõnnetuses surma sai. Prints pihib harukordse avameelsusega, et keeldus pikalt leina ja igatsusega silmitsi seismast, kuid elas 20. eluaastate lõpus üle kriisi. "Olen ilmselt olnud mitu korda täieliku kokkuvarisemise äärel," tunnistab ta ja soovib, et vaimse tervise probleemid poleks enam tabu.

Prints Harry, tema vanem vend William ja viimase abikaasa Kate asutasid heategevusorganisatsiooni Heads Together (Pead Koos), mis on pühendunud vaimse tervise edendamisele. 32aastane Harry rääkis Briti lehele Telegraph, et on tõsiselt plindris olnud ja vajanud psühhiaatrite abi.

JÄI EMATA ÕRNAS EAS: Prints Harry (pildil koos ema Dianaga 1988. aastal) tunnistab, et keeldus pärast ema surma temast mõtlemast, kartes endale veelgi rohkem haiget teha. (Reuters / Scanpix)

"Minu meetod sellega [ema surmaga] tegelemiseks oli pista pea liiva alla ja keelduda emast kordagi mõtlemast, sest mis kasu sellest oleks olnud?

Mõtlesin, et see teeb mind ainult kurvaks, see ei too ema tagasi," rääkis prints 30minutilises harukordselt avameelses podcast’is. Oma hingevalu ema kaotuse pärast hakkas ta tunnistama alles 20. eluaastate lõpus, kui oli enda sõnul piinelnud kaks aastat täielikus kaoses.