Facebooki feministide grupi Virginia Woolf Sind Ei Karda! liikmed soovivad, et muudetaks aasta ema valimise reegleid.

Sotsiaalmeedia on läinud kihama järjekordse aasta ema valimise tõttu. Nimelt on konkursiteates kirjas, et sobivaks kandidaadiks on Eesti kodanik, kes on kasvatanud koos abikaasaga üles vähemalt kaks tublit last. See aga ei meeldi neile, kelle meelest ei pea lapse kasvatamiseks olema tingimata abielus.

Feministlike vaadetega inimesi ühendava Facebooki grupi Virginia Woolf Sind Ei Karda! liikmed tahavad saata aasta ema konkurssi korraldavale Eesti Naisliidule kirja, millega soovivad tähelepanu juhtida, et tiitli vääriliseks võib olla ka ema, kes pole abielus või on kasvatanud oma lapsi üksi.

Pöördumise koostamise ja allkirjade kogumise eestvedaja on grupi liige Kadi Kriit. Ta kirjeldab, et kuigi allkirju kogutakse veel kuu lõpuni, siis eilseks oli koos üle 400 allkirja, lisaks veel mõned pakkumised võimalike kandidaatide nimedega.