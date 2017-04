"Kui sõlm läbi lõigata, siis tuleb seda teha kohe," ütles täna Postimehe meelelahutusportaali Elu24 peatoimetaja kohalt lahkunud Anu Saagim ja kinnitas, et lahkus poolte kokkuleppel.

Saagim kinnitas ETV saates "Ringvaade", et lahkub Postimehest sõpradena, vahendas Menu. "Poolte kokkuleppel on see, et üks ei taha ja teine ei saa ning kolmandale ei kõlba. Siis sa leiad mingi kompromissi ja minu jaoks tähendab poolte kokkulepe, et ma ei lahku sealt kibestununa," ütles Saagim.

Seda, kas tema koostöö Elu24-ga jätkub, Saagim veel öelda ei osanud, kuid talle on tehtud põnevaid tööalaseid pakkumisi ning ees ootavad projektid Soomes.