Pool elu vangis istunud Margus Pikhof valab raamatutesse oma kogemused, millised on elu ja inimsuhted trellide taga. "Mõni inimene oli väga vihane, et ma üldse julgesin midagi sellist kirjutada," tunnistab Margus.

Varakult kuritegelikule teele läinud Margus Pikhofi (38) on Eestis kriminaalkorras kohtulikult karistatud kuus korda. Tal on tulnud karistust kanda Šveitsis, Hollandis, Soomes ja Rootsis. Iseenda ja sõprade läbielamistest, millele on lisatud kübeke fantaasiat, on ta kirjutanud kolm raamatut.

TRELLIDE TAGA KIRJANIKUKS: «Mind võib sulgeda kümne ukse taha, aga ma olen ikkagi vaba,» leiab Margus Pikhof. Mehe seljataga paistab Patarei vangla, mille müüride vahel on ta aastaid kinni istunud. (Alar Truu)

Lugeda on Margusele kogu aeg meeldinud. "Juba noorena oli mul väike mõte ka ise midagi kirja panna, sest alati, kui ma sõpradele midagi jutustasin või kirja teel saatsin, ütlesid kõik, et mul tuleb see nii hästi välja ja et ma paneksin selle kindlasti paberile," selgitab ta raamatuidee tekkimist.

Esikromaani kirjutamist alustas ta 2012. aastal Soome vanglas. "Vanglas on palju parem kirjutada kui väljas, vabaduses olles. Seal on nii palju vaba aega ning ei ole kõrvalisi tegureid. Saad maksimaalselt keskenduda," põhjendab mees, miks kõik tema raamatud on sündinud just vanglamüüride vahel.